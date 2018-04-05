«Голословно обвинять не получится»: Москва требует расследовать отравление Скрипаля в рамках ОЗХО

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Москва, 5 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет выдвижение голословных обвинений вместо фактов по делу об отравлении Скрипалей.

«Неприемлемо, как в отношении инцидента в Солсбери, так и в целом ряде других ситуаций — от выборов в США до химических атак в Сирии и референдума в Каталонии вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования выдвигать голословные обвинения», — сказал министр на полях на Московской конференции по международной безопасности.

Он напомнил, что 4 апреля созванная Россией спецсессия Организации по запрещению химического оружия подтвердила это. Лавров добавил, что Москва настаивает на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия.

«Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится», — заявил он.

Кроме того, глава МИД РФ заметил, что российская сторона продолжит «адекватно реагировать на недружественные шаги», подчеркнув, что одновременно Москва хочет установить истину.

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