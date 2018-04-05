Дональд Трамп о выводе американских войск из Сирии: уйти нельзя остаться

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На пресс-конференции в Белом доме, прошедшей 3 апреля, президент США Дональд Трамп снова заявил о том, что «США должны уйти из Сирии как можно скорее». В качестве основного аргумента прозвучало утверждение о том, что Соединенные Штаты потратили на Ближнем Востоке «более семи триллионов долларов» за последние 17 лет, по сути не получив ничего взамен.

По словам Трампа, США были «очень успешны» в военном плане, однако так и не решили ни одной политической задачи в Сирии.

Надо найти того, кто заплатит за банкет

В речи американского президента в поддержку ухода из Сирии прозвучало сразу два аргумента. Во-первых, основная цель интервенции в эту страну, а именно уничтожение «Исламского государства1» (террористической организации, запрещенной на территории РФ), уже достигнута. Во-вторых, дальнейшее участие США в сирийской авантюре обходится американскому бюджету непозволительно дорого.

Кроме того, Трамп сослался на общий провальный результат американской военной и политической доктрины в регионе большого Ближнего Востока. По его словам, американские военные и косвенные затраты, которые превысили сумму 7 триллионов долларов с 2001 по 2018 годы, привели к практически нулевому результату.

Такие слова из уст американского президента звучат, пожалуй, впервые со времен сентября 2001 года, когда администрация Джорджа Буша-младшего, используя теракт против «башен-близнецов» в Нью-Йорке, перешла от политики ближневосточного сдерживания эпохи Билла Клинтона к активному вмешательству в дела неугодных режимов большого Ближнего Востока — Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии и ряда других.

Заметим, что провозглашенный не так давно уход американцев из Ирака во время президентского срока Барака Обамы преподносился в американском сознании как стратегическая победа. Мол, «задачи выполнены, тиран повержен, ребята возвращаются домой». В нынешнем же заявлении констатируется совсем другое: несмотря на формальную победу над «Исламским государством», никаких политических задач в Сирии Вашингтон не решил, а перспективы дальнейших действий на территории самопровозглашенного «Сирийского Курдистана» (Рожавы), как минимум, туманны.

Помимо этого, Трамп практически открытым текстом заявил, что нынешняя военная кампания США поддерживает уже не американские, а саудовские интересы. «Союзники» США, если они желают, могут оплатить пребывание американских войск в Сирии, пояснил Трамп, неявно указывая на Саудовскую Аравию, которая уже несколько лет до этого пыталась, весьма малоуспешно, бороться в Сирии, Ираке и Йемене с влиянием Ирана и попутно умудрилась утратить влияние на Катар.

Этот аргумент выглядел разительным диссонансом с декларируемым статусом сверхдержавы, в котором США числятся до сих пор. Аргумент «коль хотите воевать с Ираном в Сирии, то платите нам за работу» пригоден разве что для средневековых наемников, но мелочен для сверхдержавы, которая, по сути, пытается выбить у одного из младших союзников денег на продолжение своих сирийских авантюр, прекрасно понимая их безнадежность.

Колосс в сирийском песке

В самом деле, несмотря на бодрое закрашивание в нужный цвет сирийской территории, находящейся формально под американским контролем или протекторатом, реальное положение США в Сирии далеко от оптимального.

Основная ставка Вашингтона в сирийском конфликте — это курды и их этнические территории. Однако опорный пункт США в районе города Ат-Танф, к примеру, представляет собой изолированную военную базу. Ведь хотя население этого поселка, расположенного на стыке Сирии, Иордании и Ирака, составляет несколько тысяч человек, местные курды не смогут выступить в качестве «живого щита» для американцев в случае «часа Х».

Дело в том, что собственно курдское население «Сирийского Курдистана» составляет не более 2,3 млн человек, а еще столько же приходится на не лояльные Рожаве арабские племена и кланы Восточной Сирии, которые воспринимают курдов, как минимум, настороженно. С другой стороны, постепенный переход территорий западной Сирии под контроль Дамаска уже позволил тому в значительной мере нарастить свой мобилизационный потенциал, а общее население на подконтрольных правительству территориях составляет более 11 миллионов жителей.

Вторым негативным фактором для США является тотальная разобщенность курдов. По известной ближневосточной поговорке, «курды очень любят Курдистан, но не слишком уважают друг друга». Длительное проживание в условиях отсутствия собственного государства, при четко выраженной этнической обособленности, а также сохранение родоплеменного строя в качестве ответа на внешнее давление, обусловили именно такой подход: для многих курдов мнение главы собственного клана стоит выше эфемерных конструктов «общекурдской солидарности».

Это было наглядно продемонстрировано в Ираке, когда курды Киркука, связанные с кланом Джаляля Талабани, предпочли пойти на сепаратный мир с Багдадом и, де-факто, «воткнули нож» в спину эрбильского клана Масуда Барзани, настаивавшего на скорейшей независимости «Иракского Курдистана». В этом плане разрозненные силы сирийских курдов ничем не отличаются от своих иракских соплеменников.

Ну и, наконец, «политик реальных действий», коим зарекомендовал себя Дональд Трамп за полтора года его президентства, прекрасно понимает: если выиграть новую войну невозможно, то, как минимум, надо с честью завершить ту, что уже фактически проиграна. Именно такой проигранной войной является для США их сирийская авантюра: она все меньше напоминает победу и все ближе подходит к точке невозврата, понемногу превращаясь во второй Вьетнам.

«Медные каски» не сдаются

Согласно воспоминаниям современников, экс-президент и сам бывший боевой генерал Дуайт Эйзенхауэр при передаче дел Джону Кеннеди произнес показательную фразу: «Не доверяйте военным. Медные каски сильно давят на мозги».

Аллегория о «медных касках» много раз потом употреблялась во время совещаний в администрации самого Кеннеди, в частности во время Карибского кризиса 1962 года, когда американские вояки чуть было не перетянули планету за смертельную грань мировой ядерной войны.

Нынешние «медные каски» из Пентагона и поддерживающие их «рыцари плаща и кинжала» из ЦРУ, усилиями которых и был создан «Сирийский Курдистан», ничуть не лучше генералов и шпионов времен Кеннеди. Спутниковые снимки свидетельствуют: пока что и американская база в Ат-Танфе, и целый пучок американских баз в Рожаве не демонстрируют признаков к тому, что они будут покинуты в ближайшем будущем.

Более того, на территории этих военных объектов идет постоянная работа по их последовательному обустройству: сооружаются новые ангары и строения, отсыпаются валы, роются рвы, базы наполняются личным составом и техникой. Усилия военного и разведывательного американского лобби направлены на то, чтобы сохранить присутствие США в Сирии любой ценой.

В силу этого мы можем задать резонный вопрос: «А насколько Трамп контролирует своих военных и, в целом, собственную администрацию?» Ведь часто слова политиков о «выводе войск» лишь прикрывают реальные действия военных и спецслужб.

Серьезен ли Трамп в собственных заявлениях или он играет в ту же игру, что многие другие мировые политики, мы узнаем достаточно скоро.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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