МИД РФ обеспокоен линией США на снижение порога применения ядерного вооружения

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Москва, 5 апреля. Россия глубоко озабочена линией США на снижение порога применения ядерного вооружения, заявил в четверг на Московской конференции по международной безопасности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что в сфере стратегической стабильности американская сторона руководствуется такими принципами, как обеспечение военного превосходства и подрыв паритета. В частности, по словам Лаврова, США наращивают усилия по развертыванию глобальной системы ПРО и наращивают военную активность НАТО у российских границ.

«Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений», — подчеркнул он.

Напомним, Московская конференция по международной безопасности стартовала накануне. Выступая на ней в среду, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину возникновения угрозы новой гонки вооружений в мире.

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