Племянницы актрисы Кустинской продали ее жилплощадь, но забыли о памятнике актрисе

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Москва, 5 апреля. Племянницы популярной советской актрисы Натальи Кустинской продали ее квартиру на Патриарших прудах в Москве, но так и не поставили памятник на ее могиле. Сегодня «советской Бриджит Бордо» исполнилось бы 80 лет. Со дня ее смерти прошло вот уже больше пяти лет.

О целых семи семействах дальних родственников Кустинской, проявивших самый живой интерес к ее «двушке», пишет газета «Комсомольская Правда». При этом, как отмечает издание, помочь актрисе в последние одинокие годы ее жизни им не приходило в голову.

Многочисленные соискатели потратили четыре года на сбор вещественных доказательств и суды. В конце концов двухкомнатная квартира Кустинской отошла ее троюродным племянницам Ирине Арбиной из Нижнего Новгорода и Лидии Карпенко, которая жила в Вильнюсе, и внучатой племяннице из Самары Марине Пижамовой.

Женщины не собирались жить в этой квартире и заявили о намерениях продать жилплощадь. При этом они заверяли, что наведут порядок на могиле актрисы и поставят ей памятник.

План по продаже квартиры они выполнили, а вот памятника на могиле до сих пор нет. Люди на Кунцевском кладбище переживают: «А что, у Кустинской совсем нет родственников?». Однако отвечать на вопросы общественности эти родственники отказываются.

«Мне некогда с вами разговаривать», — ответила газете Ирина Арбина из Нижнего Новгорода и бросила трубку.

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