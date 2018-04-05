Снижение транзита убьет украинскую газотранспортную систему — эксперт

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После запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадет в десять раз, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год», — рассказал Алексей Миллер.

Отметим, что в 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году — 82 млрд куб. м.

Убытки для Украины будут очень серьезные

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН заявление Миллера.

«То, что газовый транзит через Украину сохранится и после запуска новых трубопроводов, в «Газпроме» никогда не отрицали. Это следует из того, что в приграничные с Украиной страны элементарно проще качать газ по этому маршруту, чем гнать его через всю Европу. Однако для Киева это едва ли будет утешением. На Украине давно гадают, на сколько именно сократится транзит, и к каким убыткам это приведет. Убытки будут очень серьезные. Но дело даже не в деньгах (а речь идет о десятках миллиардов долларов в год). Снижение транзита газа через Украину в десять раз убьет украинскую газотранспортную систему, приведет к выведению из эксплуатации многих ее участков. Что с ней делать — никто в Киеве не знает. Она «заточена» под прокачку определенных объемов, теперь она становится просто не нужна», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, проблема в том, что это, по сути, единый организм, как кровеносная система в теле человека. В результате вывод из строя отдельных ее частей приведет к перекройке всей системы газоснабжения самой Украины и к проблемам в доступе к газу у внутренних потребителей. Кроме того, повысится цена на газ для самой Украины, ибо «Нафтогаз» больше не сможет спекулировать на цене транзита. В результате в зоне риска оказывается не только украинская ГТС, но и сам «Нафтогаз», целесообразность существования которого ставится под большой знак вопроса.

«А еще возникает масса вопросов к политикам, которые все знали, все понимали, но палец о палец не ударяли для того, чтобы если не предотвратить эту ситуацию, то хотя бы смягчить ее последствия. Я уж молчу о том, что эти политики сами эту ситуацию и создали, в течение десятилетий своим поведением ставя палки в колеса «Газпрома». Ведь если бы Киев изначально вел себя адекватно в вопросах транзита, никогда бы не понадобились ни «северные», ни «южные» потоки, ни их дублеры. Однако Киев с самого начала своей независимости думал, что может играть с Москвой в игры, шантажировать ее, навязывая свои условия. Думал, что «Газпром» без него никуда не денется. Наверное, так же думали и в «Укрзализнице», пока РЖД не взяли и не построили участок в обход в Ростовской области. То же самое и с газопроводом. Только даже тогда, когда стало ясно, что «Северный поток-2» заработает, Киев продолжил свою тактику — тактику давления и шантажа. Кое-что им удалось», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, Европа бросила им «кость» в виде решения стокгольмского арбитража, только вот сможет ли это их утешить на фоне всех тех последствий, которые их ждут. А ведь именно это решение стало точкой невозврата, после которого в Киеве все поняли, что их ГТС — все.

«И решение Германии выдать разрешение на строительство «Северного потока-2» на фоне даже беспрецедентной волны русофобии в Европе, связанной с «делом Скрипаля», свидетельство того, что Европа, конечно, будет бросать «кости» Киеву, но лишь до тех пор, пока это не противоречит ее безопасности. А энергетическая безопасность в последние годы стала вопросом национальной безопасности, ибо становится заложницей ведения гибридной войны. И в Европе это хорошо понимают», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в МИД Украины назвали способы противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект «Северный поток — 2» должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС», — заявили в ведомстве.

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