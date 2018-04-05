Казанский студент потушил пожар, задув пламя

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Казань, 5 апреля. В Сети появилось видео, на котором студент в Казани пытается потушить загоревшуюся в столовой вуза электропроводку. Студент Казанского архитектурно-строительного университета принялся тушить возгорание, которое произошло в учебном заведении.

На кадрах видно, как молодой человек усиленно дует на очаг возгорания, после чего пытается сбить пламя тряпкой. Очевидцы кричат ему и призывают «не дуть туда». В результате действий студента огонь удалось потушить. К этому моменту молодому человеку также принесли огнетушитель.

Напомним, ранее в городе Кемерово произошел крупный пожар в торговом центре. ТРК загорелся 25 марта днем, потушить его удалось лишь к полуночи. Погибли 64 человека. Среди жертв 41 ребенок. Пострадали 79 человек, 27 из них дети. 28 марта в России был объявлен днем национального траура.

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