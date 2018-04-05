Лавров прокомментировал обсуждение «дела Скрипаля» в ОЗХО: Взрослые люди в сказки не верят

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Москва, 5 апреля. Обсуждение так называемого «дела Скрипаля» на заседании исполкома ОЗХО показало, что взрослые люди в сказки не верят, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров сравнил голословные обвинения Лондона в адрес России о якобы причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери с книгой Льюиса Кэролла «Приключения Алисы в стране чудес».

«Это только в известной книге Льюиса Кэролла Королева требует: сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушаем вердикт присяжных, виновен или невиновен», — напомнил российский министр.

Однако Лавров подчеркнул, что произведение Кэролла является сатирой, а также сказкой.

«Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят», — заключил глава МИД РФ.

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

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