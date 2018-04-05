МИД РФ объяснил, как усилия НАТО ослабляют безопасность в Европе

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Москва, 5 апреля. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко сообщил, что усилия НАТО по военной помощи странам Балтии не улучшают ситуацию с безопасностью в Европе.

В кулуарах московской конференции по безопасности, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление помощи США балтийским странам, Грушко отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%, а также продолжают двойственную линию на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы. При этом США заинтересованы в том, чтобы эти деньги тратились на покупку их вооружений.

Говоря о позиции России по этому поводу, Грушко подчеркнул, что все эти усилия, которые можно увидеть со стороны НАТО, не улучшают ситуацию с безопасностью, а, наоборот, ослабляют.

Как сообщала ранее «Газета.ру», США дадут странам Балтии 170 млн долларов в качестве военной помощи.

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