Apple разрабатывает систему бесконтактного управления для iPhone

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Москва, 5 апреля. Компания Apple для новых моделей iPhone разрабатывает систему бесконтактного управления. Новый дисплей, распознающий жесты без прикосновения к экрану, уже проходит испытания.

Как передает агентство Bloomberg, благодаря новой функции гаджет сможет определять расстояние от кончиков пальцев и дисплея. Кроме того, новые модели iPhone могут получить изогнутый экран, пишет URA.RU.

Уточняется, что аналогичные датчики для распознавания жестов в своих смартфонах уже использует компания Samsung. Как объяснили в Apple, новая функция будет работать по принципу, аналогичному уже внедренной в смартфоны функции распознавания лица (Face ID). Реализовать новую технологию планируется в течение ближайших двух лет.

Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ру», Apple представила новый iPad для студентов с экраном диагональю 9,7 дюйма и стоимостью в 299 долларов.

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