«Фантомные боли»: на «Севморзаводе» посмеялись над претензиями Порошенко

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Севастополь, 5 апреля. Претензии президента Украины Петра Порошенко, который некогда являлся одним из бенефициаров «Севастопольского морского завода», выглядят смешными, так как он не имеет на них прав, заявил официальный представитель «Севморзавода» Сергей Довжиков.

Порошенко указал «Севморзавод» в своей декларации о доходах за прошлый год. Однако на предприятии лишь посмеялись над этим и отметили, что бывший бенефициар не имеет для этого оснований, так как в 2015 году завод был национализирован.

«Сегодня претензии гражданина Порошенко на «Севморзавод» выглядят просто смешными, — констатировал Довжиков, — поскольку даже срок исковой давности по данному делу истек, и в Киеве это прекрасно осознают».

Представитель «Севморзавода» добавил, что, если глава Украины испытывает «фантомные боли», он должен обратиться в правительство Севастополя за компенсацией. На заводе уточнили, что порядок этого процесса давно определен, передает ТАСС.

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