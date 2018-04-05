Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

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Пока арестованная народный депутат Надежда Савченко голодает в СИЗО, ее сестра Вера активно проводит пиар-компанию в украинских СМИ. Она рассказывает не только о состоянии Надежды, но и обнародовала целую концепцию изменения всей политической системы Украины — якобы парламентарий подготовила ее в темнице. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) пообщался с Верой Савченко и убедился в том, что эта хрупкая девушка является реально мощным пиарщиком. И в том, что без веры точно не было бы никакой надежды.

Общение Веры Савченко с прессой состоялось в киевском Доме журналистов. Сначала та кратко рассказала о буднях сестры, сидящей в застенках. По ее словам, соратники уже передали Надежде книги, кодексы и конституцию, к которым та «начала делать свои замечания и наработки». Вера поведала, что «первая половина дня у Нади в СИЗО проходит более-менее радостно, а вторая половина — тянется бесконечно, ведь когда ты не ешь, то твой день увеличивается вдвое». Тем не менее, Вера твердо заверила, что Надежда Савченко не намерена прекращать голодовку.

«Она уже знает, куда помещают арестантов, если те находятся в плохом состоянии. Это единственная клиника, недалеко от района Троещина, которая принимает арестантов. Она предупредила меня, что она вскоре ее переместят туда, чтобы я знала, где ее искать, — сообщила Вера Савченко. — Она голодает 12 дней, но настрой у нее боевой. Конечно, Надя очень подурнела и потеряла десять килограммов. Но рвоты у нее больше нет – ей уже дали нормальную воду, до этого она пила из-под крана».

Также на встрече Вера Савченко заявила, что нашла в своей машине взрывное устройство.

«Когда я отдала свое авто на специальный техосмотр, то механики обнаружили в нем «закладку» со взрывчаткой. Она должна была сработать на определенной скорости», — спокойно, не моргнув глазом, сообщила Вера. При личном общении она производила впечатление «железной» девушки, по крайней мере, ничуть не слабее, чем ее сестра.

Такая девушка, если что, легко может остановить на скаку коня. Или позвать на помощь какого-нибудь супермена. Вера Савченко, например, позвала Трампа. Она рассказала, что опубликовала в соцсетях открытое письмо президенту США с просьбой обратить внимание на арест ее сестры.

«Я обратила внимание Трампа на то, что ситуация крайне серьезна. За свою политическую деятельность и борьбу с системной коррупцией на Украине Надежда была незаконно арестована и помещена в тюрьму. Из-за произвола власти она вынужденно объявила бессрочную голодовку», — сообщила Вера.

В ее устах почти все спонтанные, порой безбашенные поступки сестры обретали четкий логический смысл. И даже начинали выглядеть как последовательная борьба с властью. Правда, и сама власть, и независимые от нее политологи особой логики в действиях Надежды Савченко ранее не усматривали. Зато Вера не просто ее видела, она, собственно, сама ее конструировала и выстраивала. Причем прямо на глазах СМИ.

Затем бесстрастная девушка Вера минут за двадцать огласила целую программу по изменению политической системы Украины, «подготовленной Надей в камере». По своим масштабам эта программа дала бы фору целой группе политологов и экономистов. Но мудрая Надежда Савченко, по словам сестры, придумала ее сама, видимо, в перерывах между утренним и вечерним «шмоном», питьем чистой воды и курением сигарет.

По словам Веры, концепция изменения политсистемы на Украине «по-Савченко» содержит пять основных тезисов. В первую очередь депутат хочет провести перепись населения в Украине, в последний раз эта процедура проводилась в далеком 2001-м. С того времени количество городов в стране увеличилось на 20 единиц, Украина потеряла Крым и развязала войну на востоке, в общем, много воды утекло. Серьезно утекло, по мнению Савченко, и население страны: если в 2001-м украинцев было 52 миллиона, то сейчас, в лучшем случае, 26-28 миллионов.

«Но власти намеренно не хотят проводить новую перепись – в преддверии выборов-2019 им очень удобно иметь массу «мертвых душ», чтобы потом записать их голоса себе в актив», — сообщила Вера Савченко.

Также, по ее словам, сестра предлагает провести паспортизацию населенных пунктов.

«Для реального экономического развития государства местные власти должны владеть актуальной информацией об имуществе и ресурсах. Для этого необходимо провести паспортизацию всех без исключения населенных пунктов, а также природных ресурсов и земель», — считает Савченко.

Но это — лишь начало перемен, которые запланировала узница-мыслитель. Далее она хочет изменить… административное устройство Украины. По ее мнению, старя модель досталась Украине в наследство от СССР, морально устарела и просто неэффективна. Савченко предлагает отказаться от «вертикальной» модели государства (область — район — город/село) и заменить ее на новую модель госустройства (Совет общины — Верховная рада). Таким образом, внутри государства возникнет 200-250 административных единиц, которые будут оставлять у себя 80 процентов налогов, и лишь 20 процентов отдавать центру.

Также политик предлагает внести изменения в избирательную систему, по ее плану, первый этап выборов в административных округах должен проходить в виде «праймериз». По словам Веры Савченко, ее сестра предлагает изменить на Украине еще много чего, например, систему референдумов. Гражданам предлагается решать все важнейшие госвопросы путем прямого голосования, «как в Швейцарии». А голосовать украинцы должны будут по отпечатку пальца. Наконец, Надежда Савченко хочет по-новому формировать бюджет страны, правительство, суды и прокуратуру.

К концу оглашения «концепции Савченко» многие коллеги сидели с открытыми ртами. Они и не подозревали, что Надежда Савченко, ведущая себя по-солдатски и любящая крепкое словцо, может самостоятельно написать хотя бы один абзац такого документа. Зато ее сестра всегда знала: Надежда способна не только придумать такое, но и претворить все эти реформы в жизнь. Если, конечно, сумеет в обозримом будущем выйти из тюрьмы. На вопрос ФАН, насколько реалистична эта концепция, Вера Савченко спокойно ответила:

«Конечно же, мы сможем все это осуществить и изменить политическую систему в стране. Ведь до этого мы уже сделали немало, например, подняли мировую общественность и вытащили Надю из русской тюрьмы. Мы в последние два года эффективно боролись с коррупцией в стране, участвовали в организации обмена пленными с Донбассом, сняли с постов несколько крупных чиновников-коррупционеров. Поэтому, если народ нас поддержит, мы сможем сделать и это. А народ всегда поддерживает сильных людей, таких, как Надя».

Он говорила так спокойно и убежденно, что все озвученные планы уже не казались полными «Нью-Васюками» — по крайней мере, в ее присутствии. А корреспондент ФАН в этот момент четко понял, чьей заслугой является некогда всемирная, а теперь только всеукраинская известность «несгибаемой Надежды Савченко».

Почему футболки «Free Nadya» носили Мадонна и «Ред Хот Чили Пеппперс», а ее имя наизусть выучили многие европейские политики, вдруг стало ясно: вся эта сверхпопулярность простой «девушки-солдата» Нади — креатура ее сестры Веры и ее помощниц. Недаром же в народе говорят, что «без веры не было бы никакой надежды».

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