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Токио, 5 апреля. Военный самолет разбился в Южной Корее. Об этом информирует Yonhap News Agency, ссылаюсь на данные пожарной службы.

Согласно приведенной информации, крушение произошло в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто. Предположительно, воздушным судном оказался истребитель.

Информации о погибших не приводится. На место ЧП направлены полиция и пожарные. В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет, совершающий перелет из Москвы в Бангкок, вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за смерти одного из пассажиров на борту.

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