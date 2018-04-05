Военный самолет разбился в Южной Корее
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Токио, 5 апреля. Военный самолет разбился в Южной Корее. Об этом информирует Yonhap News Agency, ссылаюсь на данные пожарной службы.
Согласно приведенной информации, крушение произошло в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто. Предположительно, воздушным судном оказался истребитель.
Информации о погибших не приводится. На место ЧП направлены полиция и пожарные. В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет, совершающий перелет из Москвы в Бангкок, вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за смерти одного из пассажиров на борту.
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