Один против всех: в Белом доме заявили, что Трамп одинок в своем желании уйти из Сирии

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Вашингтон, 5 апреля. Планы президента США Дональд Трамп свернуть военную кампанию в Сирии и вывести войска из страны привели в смятение Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ.

По словам источников в Белом доме, ведомства заявляют о серьезной обеспокоенности возможными последствиями этого шага, сообщает Associated Press. При этом собеседники AP подчеркивают, что американский лидер в своем желании уйти из Сирии одинок.

Агентство отмечает, что формально президент США не объявлял о желании вернуть почти две тысячи воюющих в САР американских солдат из Сирии, однако заявил, что войска будут выведены, как только уничтожат последних боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ1. Источники AP утверждают, что кампанию в Сирии Трамп хочет свернуть в течение шести месяцев.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Трамп на совещании со своими советниками 3 апреля дал понять, что его терпение иссякает, хотя до этого утверждал, что Штаты не уйдут из ближневосточной страны, пока ИГ не будет повержено.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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