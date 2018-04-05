Макароны помогут сбросить вес – ученые

В закладки

Москва, 5 апреля. Система питания, основанная на употреблении макарон и макаронных изделий, не навредит фигуре и даже поможет сбросить вес, считают ученые.

К такому выводу пришли специалисты больницы св. Михаила в Торонто. Они отметили, что о влиянии продукта на человеческий организм говорит гликемический индекс, определяющий влияние продуктов на уровень сахара в крови. При этом гликемический индекс макаронных изделий зачастую ниже, чем у продуктов, содержащих крахмал.

Эксперты провели исследование. Участие в нем приняли почти 2,5 тысячи человек. В неделю добровольцы употребляли чуть больше трех порций макаронных изделий, при этом одна порция не превышала половины тарелки. Затем специалисты взвесили участников эксперимента, рассчитали индекс массы тела, измерили объем талии. Выяснилось, что через 12 недель добровольцы смогли похудеть на полкилограмма.

Ранее, как сообщало URA.RU, ученые определили, какое поколение более склонно к набору лишнего веса.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.