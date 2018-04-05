Сирия: с начала гумпауз из Восточной Гуты выведено более 157 тысяч человек

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Москва, 5 апреля. За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям аль-Вафедин» в Восточной Гуте выведено 635 боевиков и членов их семей. Как сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено более 157 тысяч человек, а из сирийского города Дума — более 33 тысяч.

Как говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, «всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 157 тысяч 255 человек, а из города Дума — 33 тысяч 345 человек».

В Минобороны отметили, что вывод боевиков из населенного пункта Дума в настоящее время продолжается. На сайте Минобороны в режиме реального времени можно наблюдать за выводом.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала активной фазы операции по выводу боевиков гуманитарным коридором в районе Мухайям Аль-Вафедина воспользовались около четырех тысяч членов незаконных вооруженных формирований и членов их семей.

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