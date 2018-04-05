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Сирия: с начала гумпауз из Восточной Гуты выведено более 157 тысяч человек
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    Сирия: с начала гумпауз из Восточной Гуты выведено более 157 тысяч человек

    9:22  5 Апреля 2018  /обновлено: 9:41  05 Апреля 2018
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    Сирия: с начала гумпауз из Восточной Гуты выведено более 157 тысяч человек

    Москва, 5 апреля. За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям аль-Вафедин» в Восточной Гуте выведено 635 боевиков и членов их семей. Как сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено более 157 тысяч человек, а из сирийского города Дума — более 33 тысяч.

    Как говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, «всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 157 тысяч 255 человек, а из города Дума — 33 тысяч 345 человек».

    В Минобороны отметили, что вывод боевиков из населенного пункта Дума в настоящее время продолжается. На сайте Минобороны в режиме реального времени можно наблюдать за выводом.

    Напомним, ранее сообщалось, что с начала активной фазы операции по выводу боевиков гуманитарным коридором в районе Мухайям Аль-Вафедина воспользовались около четырех тысяч членов незаконных вооруженных формирований и членов их семей. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #восточная гута #дума
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