Евросоюз отказался выполнять требования США по ядерной сделке с Ираном

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Вашингтон, 5 апреля. В США заявили о разногласиях, возникших у Вашингтона и властей ЕС по ядерной сделке с Ираном. По словам источника в Белом доме, ЕС отказался менять или вырабатывать дополнительное соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Это не позиция Европы», — подчеркнул собеседник РИА Новости в ответ на вопрос о готовности руководства стран-участниц ЕС принять допсоглашение к СВПД по Ирану.

Ядерную сделку с Тегераном сейчас обсуждают Штаты, Великобритания, Франция и Германия. Источник также уточнил, что в центре обсуждения — не дополнительное соглашение, а вопросы, которые выходят за рамки всеобъемлющего права. При этом он не исключил, что соглашение с новыми положениями может быть выработано в будущем.

Как «Газета.ру» сообщила, что вице-президент Майк Пенс пригрозил выходом США из иранской ядерной сделки.

«США никогда не позволят Ирану завладеть ядерным оружием. Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее», — сказал Пенс 6 марта.

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