Ученые объяснили, почему курильщиков тянет на вредную пищу

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Вашингтон, 5 апреля. Американские диетологи проанализировали пищевые и вредные привычки нескольких тысяч американцев и выяснили, почему курильщиков тянет на более калорийную пищу.

Оказалось, что курильщики потребляют больше калорий, чем те, кто бросил курить или никогда не курил. Именно поэтому, по мнению специалистов в области питания, они предпочитают есть плотнее, чем некурящие люди, пишет «ФедералПресс».

Ученые объяснили, что курильщики едят реже, а порции у них меньше, потому что никотин подавляет аппетит. Проверив калорийность ежедневного рациона курильщиков, они пришли к выводу, что в среднем курильщики употребляют 2,02 килокалории на один грамм еды, а некурящие – только 1,79 калории.

Таким образом, несмотря на то, что курильщики меньше едят и могут ошибочно полагать, что их питание сбалансированное и диетическое, их пища, как правило, оказывается, весьма вредной и обычно очень плотной.

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