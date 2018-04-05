Задержанным в Таиланде Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы

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Бангкок, 5 апреля. Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) грозит от 3 до 20 лет тюремного заключения по новым обвинениям об организации проституции и изнасиловании, поступившим в полицию Паттайи.

Так, штрафом в размере от 2 000 до 20 000 таиландских бат (70 – 700 долларов) и тюремным сроком от одного года до 10 лет карается организация проституции (ст.282), а точнее – предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия. Статья об изнасиловании УК Таиланда (ст. 276) предполагает денежный штраф в размере от 8 000 до 40 000 таиландских бат (270 – 1300 долларов) и наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 20 лет.

Как стало известно, в прошлое воскресенье потерпевший подал заявление в отдел уголовной полиции, в котором фигурируют обвинения в изнасиловании и организации проституции. По его словам, один из мужчин, арестованных в Паттайе вместе с Вашукевич и Кирилловым в феврале на нелегальном «секс-тренинге», является главным обвиняемым по заявлению, передает РИА Новости.

Напомним, группу из 10 человек задержали в Таиланде в конце февраля. Их обвинили в незаконном предпринимательстве за проведение «интим-тренингов» без уплаты налогов.







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