Информация об участниках групповых чатов в WhatsApp оказалась под угрозой
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Москва, 5 апреля. Эксперты обнаружили в мессенджере WhatsApp уязвимость, которая угрожает участникам групповых чатов: сведения о них могут попасть в общий доступ.
Проанализировав 178 групповых чатов в приложении, специалисты выяснили, что любой желающий сможет разработать собственную телефонную базу, основываясь на личных данных пользователей WhatsApp, передает «Инфореактор».
Уточняется, что для этого хакерам необходимо только получить ключ для дешифрования информации в локальную базу, куда направляются сведения из групповых чатов.
Ранее, как передавало URA.RU, уязвимость, позволяющая читать личные сообщения, была обнаружена в социальной сети «ВКонтакте».
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