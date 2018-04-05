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«Пора разговаривать с Украиной на другом языке» — эксперт о госпитализации капитана «Норда»
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    «Пора разговаривать с Украиной на другом языке» — эксперт о госпитализации капитана «Норда»

    9:07  5 Апреля 2018
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    «Пора разговаривать с Украиной на другом языке» — эксперт о госпитализации капитана «Норда»

    Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко госпитализировали, сообщает адвокат экипажа Дмитрий Щербина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как рассказал Щербина, у капитана начались серьезные проблемы с сердцем и давлением, после чего его перевели из изолятора временного содержания в больницу Херсона. Кроме того, судебное заседание по избранию Горбенко меры пресечения запланировано на четверг, 5 апреля, передает РИА Новости.

    «Украина не намерена вести себя цивилизованно»

    Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что ситуация с захваченным Украиной рыболовецким судном «Норд» серьезнее, чем нам кажется. По его словам, в России эксперты и политики уже успели наделать самых разных заявлений на эту тему. Звучали самые разные призывы — вплоть до проведения спецоперации.

    «Серьезность положения в том, что Украина не намерена вести себя цивилизованно. И открыто действует как государство-панк. В панке много смешного, но когда целая страна начинает действовать за гранью не то что даже права — а за гранью инстинкта самосохранения, обращение с таким государством требует особой осторожности. Потому, что в заложниках у него находятся живые люди. И я сейчас говорю не только о рыбаках с захваченного судна, но в целом об украинцах, и шире — о крымчанах, которых могут похитить в любое время. Заметьте, вскоре после задержания судна был арестован на Украине еще один крымчанин — член евпаторийского городского совета, который по личным делам решил съездить из Крыма на Украину. Такого рода поездки давно небезопасны, а люди крайне неблагоразумны, потому случаи задержания крымчан на территории Украины (как и в нейтральных водах — экипажей судов) будут продолжаться, если не предпринять ответных мер», — пояснил Игорь Рябов.

    «Пора разговаривать с Украиной на другом языке» — эксперт о госпитализации капитана «Норда»

    Какие это могут быть меры? В целом, заметил эксперт, со стороны российского государства достаточно предпринято мер предосторожности. Сейчас к охране акватории Азовского и Черного — на западном побережье Крыма — морей подключится российская береговая охрана.

    «Вот теперь в случае попыток захвата российских судов мы точно будем действовать жестко, такие попытки будут пресекаться. Не исключаю, что сейчас и украинские рыбаки будут благоразумны — мы ведь тоже можем кого-то и задержать. Потому, что по логике украинского панк-государства российские территориальные воды являются украинскими. И там выходит, что можно вести себя как дома? Ведь заявил же Петр Порошенко сейчас в своей декларации Севастопольский морской завод... Он, оказывается, ему принадлежит. Многие годы скрывал эту собственность в офшорах и через подставных лиц (еще интересно выяснить, как к Порошенко Севморзавод попал), а теперь декларирует. Что же мы можем сделать для освобождения крымских моряков? К сожалению, ничего, кроме ответных и дипломатических мер. А любая ответная мера будет риском для жизни рыбаков», — добавил Игорь Рябов.

    «Пора разговаривать с Украиной на другом языке» — эксперт о госпитализации капитана «Норда»

    Уже сейчас, по словам эксперта, в России не до конца понимают, как обращаются в Херсоне с капитаном судна — с ним работает СБУ. Он в итоге в больнице. Проблема стоит гораздо шире.

    «Нам как-то надо начинать иначе разговаривать с Украиной. На другом языке, не на таком, на каком разговаривают с цивилизованными странами. Начали же мы разговаривать с Великобританией иначе... Диагнозы же у наших партнеров примерно похожи. К сожалению, ничего, кроме точечных дипломатических действий, мы сейчас придумать не можем. Когда берут заложников, простых решений не бывает», — резюмировал Игорь Рябов.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», министерство иностранных дел Российской Федерации передало Киеву ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе десяти граждан РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #норд
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