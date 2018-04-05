Нефть подорожала на фоне снижения запасов сырья в США

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Москва, 5 апреля. Стоимость нефти выросла на фоне неожиданного сокращения запасов сырья в Соединенных Штатах. Такие показатели продемонстрировали данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent возросла на 0,5%. По данным на 8.31 по московскому времени, стоимость барреля этой нефти составила 68,36 доллара. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,46%. Теперь ее стоимость достигает 63,66 доллара за баррель.

Накануне, власти США заявили о снижении запасов нефти в стране за неделю. Исключение составляют стратегические запасы этого сырья. Так, объемы были снижены на 4,6 миллиона баррелей или 1,1% и составили 425,3 миллиона баррелей.

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