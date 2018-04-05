В Совфеде назвали статью Times о причастности РФ к «делу Скрипаля» запоздалой первоапрельской шуткой

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Британская газета The Times сообщила о том, что вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, якобы было произведено в России. Издание ссылается на собственные анонимные источники в спецслужбах. Показательно, что газета не сообщает, где конкретно был произведен яд. Кроме того, британские правоохранители не уверены на 100% в том, что боевое вещество действительно российского производства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал публикацию The Times «запоздалой первоапрельской шуткой».

«Честно говоря, мне кажется очень некрасивым тот факт, что солидное издание втягивается в подобное вранье. Я думаю, не стоит даже всерьез воспринимать эту новость. Эта статья — попытка выгородить Терезу Мэй и ее неудачливого министра [иностранных дел] Бориса Джонсона, попытка как-то сгладить углы той ситуации, в которую они сами себя загнали — прямо обвинили в этом инциденте Россию, не имея на руках никаких реальных доказательств», — заявил парламентарий.

Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года. Несмотря на то, что расследование еще не закончено, Великобритания практически сразу бездоказательно обвинила в случившемся Россию.

Накануне британские химики сообщили о том, что страну-производителя яда установить невозможно. Сразу после этого МИД Великобритании удалил твит, в котором говорилось о причастности РФ к произошедшему.

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