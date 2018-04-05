YouTube усилит охрану в своих офисах по всему миру после стрельбы в Калифорнии
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Вашингтон, 5 апреля. После стрельбы в штаб-квартире видеосервиса YouTube в Калифорнии администрация компании приняло решение усилить охрану своих помещений.
Об этом рассказали в пресс-службе Google. Отмечается, что инцидент, произошедший в США, будет детально изучен. Компания также заявила, что усилит меры охраны во всех офисах по всему миру. Такие меры, как считают в компании, должны сделать офисы более защищенными на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в штаб-квартире видеосервиса YouTube в городе Сан-Бруно, штат Калифорния. В результате происшествия, по разным сведениям, пострадали от трех до пяти человек.
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