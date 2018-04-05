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5 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве продолжает работу конференция MCIS
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    5 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве продолжает работу конференция MCIS

    В Москве продолжает работу конференция по международной безопасности. Подразделения сирийской армии освободили более 600 кв. км в провинции Дейр-эз-Зор. Газета The Times сообщила о «секретной российской лаборатории», где производят газ «Новичок». Капитана судна «Норд», после оказания медицинских услуг, вновь вернули в ИВС.
    14:19 5 Апреля 2018
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    В Москве продолжает работу конференция по международной безопасности

    4 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве продолжает работу конференция MCIS

    В Москве продолжает конференция по международной безопасности. Одним из первых выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. В своей речи глава российского МИД отметил, что многим странам, выславшим российских дипломатов, просто «выкрутили руки, это глумление над международным правом. По его словам, для дальнейшей демонизации России Западом организуются грубые политические провокации. Комментируя ситуацию вокруг голословных обвинений западных стран, Лавров заявил, что подобного «неприкрытого глумления над международным правом и дипломатической этикой» не было очень давно. «Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину», — подчеркнул глава МИД России.

    Подразделения сирийской армии освободили более 600 кв. км в провинции Дейр-эз-Зор

    4 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве продолжает работу конференция MCIS

    Подразделения Сирийской арабской армии при поддержке военной авиации освободили от террористов внушительную территорию в западной части провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские ВВС атаковали укрепленные позиции боевиков, а также уничтожила туннели и и укрытия террористов на западном берегу Евфрата. Как сообщают в Министерстве обороны России, за минувшие сутки по гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 635 боевиков и членов их семей. Причем, вывод в настоящее время продолжается. Сирийские военные зачищают дома от взрывоопасных предметов. Мирному населению подвозят горячее питание и воду, жителям оказывают медицинскую помощь.

    Газета The Times сообщила о «секретной российской лаборатории», где производят газ «Новичок»

    4 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве продолжает работу конференция MCIS

    Газета The Times сообщила, что британские спецслужбы установили расположение «тайной российской лаборатории», в которой якобы производилось нервнопаралитическое вещество, применённое в Солсбери. Никаких подробностей о местонахождении указанной лаборатории, разумеется, не приводится. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал выдвинутую Москвой инициативу о совместном расследовании нелепой. При этом специалисты британского исследовательского центра «Портон-Даун» заявили, что им не удалось установить происхождение отравляющего вещества. Эксперты не исключают, что публикация The Times может быть связана с желанием Лондона «сохранить лицо».

    Капитана судна «Норд», после оказания медицинских услуг, вновь вернули в ИВС

    4 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве продолжает работу конференция MCIS

    Перенесшего гипертонический криз капитана арестованного на Украине судна «Норд» Владимира Горбенко перевели из больницы в изолятор временного содержания в Херсоне, сообщил адвокат россиянина Дмитрий Щербина. По словам представителя защиты, капитану накануне трижды вызывали скорую помощь. На третий раз в изоляторе согласились его госпитализировать.

     

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