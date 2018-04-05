В Австралии началось расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

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Москва, 5 апреля. Из-за скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные более 300 тысяч пользователей-австралийцев, уполномоченный Австралии по вопросам защиты частной жизни начала расследование в отношении соцсети Facebook. Об этом сообщила исполняющий обязанности уполномоченного Анджелин Фолк, ее цитирует телерадиовещательная корпорация ABC.

По ее словам, канцелярия австралийского уполномоченного по информации будет совещаться с регулирующими органами во всем мире, учитывая глобальную природу вопроса.

Ранее стало известно, что данные 87 миллионов пользователей Facebook были по ошибке переданы Cambridge Analytica. При этом примерно около 311 тысяч пользователей, о которых идет речь, могут проживать в Австралии.

По данным The New York Times, британская фирма Cambridge Analytica, которая сотрудничала с американским президентом Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

Как сообщалось ранее, согласно контракту Cambridge Analytica могла получить данные не более 30 млн пользователей Facebook, о чем сообщил представитель CA в ответ на сообщение соцсети о том, что компания могла получить данные о 87 млн пользователей благодаря ошибке.

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