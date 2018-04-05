Эксперт рассказал, как опыт Израиля поможет России в охране кораблей от Украины

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Москва, 5 апреля. Угрозы Украины о задержании всех выходящих из Крыма судов после инцидента с «Нордом» были вполне ожидаемы, считает военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

Как пишет «Экономика сегодня», эксперт уточнил, что «Киев пошел на государственное пиратство, признанное во всем мире неприемлемым». По его словам, на такие меры необходимо отвечать максимально жестко.

Жилин рассказал, что опыт Израиля в этом случае наиболее показателен. Он напомнил, что, если граждане или суда этой страны незаконно задерживаются, следует ультиматум Тель-Авива. После этого допускается военный ответ.

Жилин подчеркнул, что Москва может предпринять «политику действия», — ряд мер «в израильском стиле». Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд» вместе с моряками на борту. МИД РФ потребовал от Киева отпустить моряков. Позже в Киеве заявили, что будут задерживать все корабли, выходящие из портов Крыма.

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