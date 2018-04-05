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Вашингтон, 5 апреля. США рассчитывают на уступки Китая в торговом споре. Об этом заявил в четверг глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

В эфире телеканала Fox News он выразил мнение, что Вашингтон и Пекин придут к компромиссу в данном вопросе, пишет «Газета.ру».

«Мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — подчеркнул Кудлоу.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп принял меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». Затем Вашингтон заявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тысячи китайских товаров, включая автомобили, железнодорожный транспорт, медицинское и авиационное оборудование, сообщал «Пятый канал».

Китай принял аналогичные ответные меры. Также Пекин выразил Вашингтону «решительный протест» и заявил, что обратится во Всемирную торговую организацию, поскольку, как считает КНР, своими действиями США грубо нарушают принципы ВТО.

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