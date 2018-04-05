ЦБ возложил функции временной администрации Автовазбанка на УК ФКБС

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Москва, 5 апреля. Центральный банк России утвердил план по предупреждению банкротства Автовазбанка и возложил с 5 апреля функции временной администрации по управлению финансовым учреждением на УК «Фонд консолидации банковского сектора».

Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России. Как считают эксперты, предусмотренные в плане меры должны обеспечить бесперебойную деятельность Автовазбанка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

Напомним, с 2015 года Автовазбанк санировался Промсвязьбанком. В декабре 2017 года Промсвязьбанк сам прошел процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора, созданный Центробанком.

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