Верховный суд Бразилии разрешил посадить обвиняемого в коррупции экс-президента в тюрьму

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Рио-де-Жанейро, 5 апреля. Члены Верховного суда Бразилии проголосовали за заключение бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, за то чтобы поместить да Силву в тюрьму проголосовали шесть судей, пять членов Верховного суда высказались против этого решения.

Напомним, бывшего президента Бразилии обвиняют в получении взяток и организации коррупционной схемы в государственной нефтяной компании Petrobras. Следствие считает, что компания потеряла из-за коррупции 42 млрд бразильских реалов (12,6 млрд долларов США).

Ранее Газета.ru сообщила, что суд изъял у да Силвы паспорт, чтобы бывший президент не смог сбежать из Бразилии.

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