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Вашингтон, 5 апреля. США продолжат придерживаться жесткой политики в отношении России и настаивают, чтобы партнеры последовали их примеру, заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы будем продолжать оставаться жесткими в отношении России», — сказала она, подчеркнув, что Вашингтон сохранит такую позицию, пока не увидит неких изменений со стороны Москвы.

«Хорошего поведения», по словам Сандерс, США ждут от России в контексте так называемого «дела Скрипаля».

«Мы думаем, что все могут активизироваться и приложить больше усилий для оказания давления с целью поддерживать хорошее поведение (России – прим. ФАН)», — заявила она.

Как уточняет «Свободная пресса», Сандерс отметила, что Вашингтон считает недостаточным количество российских дипломатов, которые выслали другие страны.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Лондон выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту.

Великобритания выслала в этой связи из страны 23 российских дипломата, следом за ней такой же шаг предприняли США, Канада, Украина и ряд европейских государств. Наибольшее количество российских дипломатов выслал Вашингтон – 60 человек. Москва была вынуждена ответить западным государствам аналогичными мерами.

Как передавало URA.RU, комментируя развернувшийся международный скандал, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что британским коллегам придется извиниться перед Москвой, поскольку «маразм зашел очень далеко».

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