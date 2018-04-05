Суд в Кемерово в пятницу рассмотрит жалобы на арест от пяти обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ

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Кемерово, 5 апреля. Кемеровский областной суд в пятницу рассмотрит жалобы на арест от пяти обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал представитель суда.

Отмечается, что жалобы поступили из Заводского районного суда. Рассмотрение назначено на пятницу. Как пишет РИА Новости, жалобы поступили от пятерых из семи фигурантов дела за исключением Танзилии Комковой и Георгия Соболева.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, большинство из них дети. Как писало URA.ru, ранее в МЧС рассказали, что пожар в кемеровской «Зимней вишне» развился мгновенно. Пожар и задымление распространились менее чем за минуту. Этому способствовали, по мнению экспертов, поролоновые кубики в сухом бассейне и вентиляция, которая не отключилась во время пожара.

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