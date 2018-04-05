5 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин проведет заседание Государственного совета

Владимир Путин проведет заседание Государственного совета
Сегодня Владимир Путин проведет заседание Государственного совета. Основной вопрос - приоритетные направления развития конкуренции в России. С докладами выступят руководители рабочей группы. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также Министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Россия потребует созвать открытое заседание Совбеза ООН по «делу Скрипалей»
Россия требует созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипалей». Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя. Ранее в Гааге состоялось специальное заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, в ходе которого его участники отказались поддержать предложение России, Китая и Ирана о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери.
В Сирии за сутки в свои дома вернулись более 600 мирных жителей
За последние сутки в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 460 мирных жителей, в провинции Хомс – 200. Кроме того, российская сторона оказала гуманитарную помощь жителям населенного пункта Кафер-Аккар провинции Алеппо, в частности – местные жители получили свежий хлеб и питьевую воду. Кроме того, российские врачи за сутки оказали медицинскую помощь 79 сирийцам, в том числе – 47 детям.
В Риге акция протеста собрала более 1000 человек
Организованная лидером Русского союза Латвии Татьяной Жданок акция протеста против перехода к обучению на латышском языке собрала более 1000 человек. Хотя, изначально в шествие от здания Министерства образования и науки к Рижскому замку отправилось несколько сотен человек, но их количество постепенно росло. Люди несли с собой плакаты с критикой в адрес президента Латвии Раймонда Вейониса, министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, флаг России и флаг в цветах георгиевской ленты. Пикетчики в устной форме резко критиковали государственную власть, обещая десятки и даже сотни лет бороться за свою правду.