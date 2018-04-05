5 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин проведет заседание Государственного совета

Владимир Путин проведет заседание Государственного совета Сегодня Владимир Путин проведет заседание Государственного совета. Основной вопрос - приоритетные направления развития конкуренции в России. С докладами выступят руководители рабочей группы. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также Министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Россия потребует созвать открытое заседание Совбеза ООН по «делу Скрипалей» Россия требует созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипалей». Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя. Ранее в Гааге состоялось специальное заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, в ходе которого его участники отказались поддержать предложение России, Китая и Ирана о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери.

В Сирии за сутки в свои дома вернулись более 600 мирных жителей За последние сутки в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 460 мирных жителей, в провинции Хомс – 200. Кроме того, российская сторона оказала гуманитарную помощь жителям населенного пункта Кафер-Аккар провинции Алеппо, в частности – местные жители получили свежий хлеб и питьевую воду. Кроме того, российские врачи за сутки оказали медицинскую помощь 79 сирийцам, в том числе – 47 детям.