Кудрин и ВШЭ предложили 12 решений для развития системы образования в России

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Москва, 5 апреля. Систему образования в нашей стране предложили реформировать за 8 трлн руб. Так, Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложили 12 решений, которые позволят улучшить сферу образования в Российской Федерации.

Как говорится в тексте экспертного доклада, в документе «в формате 12 проектов сформулированы шаги по достижению нового качества образования, позволяющие обеспечить успех каждого обучающегося», передает ТАСС.

Отмечается, что человеческий капитал является ключевым ресурсом и главным конкурентным преимуществом РФ в данный период.

Эксперты предлагают построить 40 новых учебных центров по модели «Сириус», внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта и создать систему поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет.

Ожидается, что благодаря этому общие расходы бюджетной системы на образование достигнут 4,8% ВВП к 2024 году по сравнению с 3,5% ВВП в 2017-м. Эксперты отмечают, что тогда наша страна будет тратить на образование примерно столько же, сколько тратят в среднем страны ОЭСР, передает агентство Ura.ru.

Сумма реализации проекта «12 решений для нового образования» может возрасти до 8,3 трлн рублей, полагают эксперты.

Ранее экс-глава министерства финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что видит ключевой задачей будущего правительства Российской Федерации запуск реформы государственного управления.

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