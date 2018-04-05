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Кудрин и ВШЭ предложили 12 решений для развития системы образования в России
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    Кудрин и ВШЭ предложили 12 решений для развития системы образования в России

    8:51  5 Апреля 2018
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    Кудрин и ВШЭ предложили 12 решений для развития системы образования в России

    Москва, 5 апреля. Систему образования в нашей стране предложили реформировать за 8 трлн руб. Так, Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложили 12 решений, которые позволят улучшить сферу образования в Российской Федерации.

    Как говорится в тексте экспертного доклада, в документе «в формате 12 проектов сформулированы шаги по достижению нового качества образования, позволяющие обеспечить успех каждого обучающегося», передает ТАСС.

    Отмечается, что человеческий капитал является ключевым ресурсом и главным конкурентным преимуществом РФ в данный период. 

    Эксперты предлагают построить 40 новых учебных центров по модели «Сириус», внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта и создать систему поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет.

    Ожидается, что благодаря этому общие расходы бюджетной системы на образование достигнут 4,8% ВВП к 2024 году по сравнению с 3,5% ВВП в 2017-м. Эксперты отмечают, что тогда наша страна будет тратить на образование примерно столько же, сколько тратят в среднем страны ОЭСР, передает агентство Ura.ru.

    Сумма реализации проекта «12 решений для нового образования» может возрасти до 8,3 трлн рублей, полагают эксперты.

    Ранее экс-глава министерства финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что видит ключевой задачей будущего правительства Российской Федерации запуск реформы государственного управления.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кудрин #образование
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