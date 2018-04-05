Нацгвардию в США привлекут к охране границы с Мексикой

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Вашингтон, 5 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал меморандум о применении сил Национальной гвардии на границе с Мексикой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Отмечается, что министр обороны должен оказать содействие министерству внутренних дел в охране южной границы. Согласно документам, эти меры принимаются для предотвращения «потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегальных мигрантов в страну».

Напомним, ранее Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности США обсудить размещение частей Нацгвардии на юго-западной границе с Мексикой.

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