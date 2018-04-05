Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

В закладки

Москва, 5 апреля. Сотрудники американского посольства в Москве, высылаемые из РФ из-за дела отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинули территорию дипломатической миссии.

Как стало известно, в четверг примерно в 04.00 мск к американскому посольству начали съезжаться пассажирские автобусы, легковые автомобили и микроавтобусы.

Уже в 06.28 колонна транспортных средства покинула территорию дипмиссии США, сообщает RT.

Власти США 26 марта объявили о высылке 60 дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля». Аналогичные меры приняли около 20 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран. В свою очередь, Россия предприняла ответные меры, выслав в том числе 60 американских дипломатов. Они должны покинуть страну до 5 апреля.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал «нелепым» предложение России, Ирана и КНР о новом расследовании дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.