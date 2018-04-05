Украинская националистка призвала забыть о правах «московитов» и прочих нацменьшинств  

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Киев, 5 апреля. Украинская националистка Ирина Фарион призвала забыть о нацменьшинствах на Украине. В эфире украинского телеканала она заявила, что национальных меньшинств в стране очень мало, чтобы обращать на них внимание.

Фарион уточнила, что граждане Украины указывают национальность во время социологических опросов. По ее словам, результате опросов показывают, что «украинцев все время становится больше». Фарион добавила, что нужно опираться на социологию. Она подчеркнула, что на Украине проживают всего 1,5% нацменьшинств и 92% этнических украинцев.

«В стране всего-навсего 6% московитов. Так, о чем мы так стараемся в этом законе об образовании», — резюмировала она.

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