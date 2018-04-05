Правозащитники требуют от Киева вернуть паспорт журналисту из Нидерландов

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Киев, 5 апреля. Правозащитная неправительственная организация Комитет защиты журналистов требует от украинских властей вернуть паспорт нидерландскому журналисту Фикрету Гусейнли.

Гусейнли является выходцем из Азербайджана. Он был задержан в Киеве осенью прошлого года. Баку обвиняет журналиста в мошенничестве и настаивает на его экстрадиции. В понедельник украинский суд постановил прекратить расследование против Гусейнли, однако, как сообщали СМИ, после прекращения дела прокурор Сергей Остапец забрал паспорт журналиста и не возвращает его.

«Управление областного прокурора Киева должно немедленно вернуть паспорт Фикрета Гусейнли и выполнить решение окружного суда, который постановил, что журналисту разрешены свободные перемещения», — заявила координатор программ КЗЖ Нина Огнянова.

Она подчеркнула, что Киев не должен выполнять требование Баку об экстрадиции Гусейнли, поскольку в данном вопросе речь идет о профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, в настоящее время на Украине активно преследуют журналистов, критикующих власть. В феврале силовики захватили офис медиа-холдинга «Вести Украина». Как писала «Газета.ру», в этой связи эксперты предупреждают об опасной схожести происходящего на Украине с худшими авторитарными режимами мира.

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