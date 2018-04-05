Cambridge Analytica раскрыла условия контракта на получение данных пользователей Facebook

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Лондон, 5 апреля. Согласно контракту британская аналитическая компания Cambridge Analytica (CA) могла получить данные не более 30 млн пользователей социальной сети Facebook. Об этом заявил представитель CA в ответ на сообщение соцсети о том, что компания могла получить данные о 87 млн пользователей благодаря ошибке.

В Cambridge Analytica подчеркнули, что получили информацию лишь 30 млн человек, согласно контракту с собирающей данные пользователей Facebook компании Global Science Research (GSR).

«Cambridge Analytica имела сертификат на данные не более 30 миллионов человек из GSR, как это четко указано в нашем контракте с исследовательской компанией. Мы не получали данных больше, чем указано», — заявили в СА.

Также в компании не подтвердили использование данных пользователей в связанной с выборами в США работе и заявили, что подали на GSR в суд, так как все данные должны были получать законным путем.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что руководство Facebook заявило, что компании Cambridge Analytica могли «ненадлежащим образом» передать данные более 87 млн пользователей социальной сети, большая часть которых проживает в США.

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