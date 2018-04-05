Советник Порошенко рассказал, сколько денег нужно на восстановление Донбасса

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Киев, 5 апреля. В случае перехода Донбасса под контроль Украины восстановление региона потребует больших затрат. Об этом рассказал экономист, советник Петра Порошенко Александр Пасхавер.

По его словам, «вряд ли бы Украина напрямую стала заниматься восстановлением Донбасса». Как пишут украинские СМИ, советник Порошенко уточнил, что восстанавливать в Донбассе нужно не только инфраструктуру и предприятия. Он подчеркнул, что нужно изменить «весь социальный спектр жизни людей». Пасхавер добавил, что на это потребуется много времени.

По его словам, также необходимо будет выделить «намного больше озвученных Киевом 50 миллиардов долларов».

Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса после того, как они заявили о своей независимости. Это случилось после государственного переворота на Украине.

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