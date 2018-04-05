Порошенко указал завод в Крыму в своей налоговой декларации

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Москва, 5 апреля. Украинский президент Петр Порошенко указал Севастопольский морской завод в своей налоговой декларации. ОБ этом сообщили в пресс-службе президента.

Согласно приведенной информации, предприятие «незаконно» перешло в собственность Российской Федерации после национализации. Как пояснили в администрации, «однако де-юре, с точки зрения международного и украинского права, это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации».

Отметим, что в 2010 году предприятие перешло в структуру концерна Петра Порошенко. В 2014 году после крымского референдума завод был национализирован в пользу Севастополя. За три года в составе России выручка предприятия увеличилась в 10 раз.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Олег Ляшко, возглавляющий «Радикальную партию», задекларировал 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов) за 2017 год. По этому показателю главный радикал превзошел Порошенко (около 620 тысяч долларов).

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