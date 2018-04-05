В Совфеде прокомментировали ситуацию с задержанным российским судном «Норд»

В закладки

Москва, 5 апреля. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию с российским судном «Норд», которое было захвачено украинскими пограничниками.

Ранее СМИ писали, что Киев намерен задерживать все выходящие из портов Крыма судна. Как отметил Косачев, он пока не видел этой новости. Он уточнил, что, если заявление сделано официально, с российской стороны должно на официальном уровне быть заявлено о всех последствиях такого решения.

Как пишет «Комсомольская правда», он уверен, что «последствия» не понравятся Украине. Напомним, ранее российское судно «Норд» с моряками было захвачено украинскими пограничниками. МИД РФ потребовал освободить моряков.

Как пишет URA.ru, Украина намерена задерживать все суда, входящие в порты Крыма без согласования с Киевом и покидающие их без аналогичного разрешения. Об этом заявил спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.