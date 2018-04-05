Джонсон прокомментировал предложение России по «делу Скрипаля» в ОЗХО

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Лондон, 5 апреля. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал «нелепым» предложение России, Ирана и КНР о новом расследовании дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

«У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химического оружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — заявил Джонсон.

Глава британского МИД также сообщил, что многие страны продолжают разделять предположение Лондона о произошедшем в Солсбери и намерены противостоять Москве.

Напомним, Великобритания считает Россию причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но не предъявляет доказательств.

Москва неоднократно опровергала обвинения Лондона и его союзников. Россия, Иран и Китай внесли на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о новом расследовании «дела Скрипаля», но тот отверг предложение. Позже портал URA.ru, сообщил, какие страны высказались в поддержку предложения.

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