США планируют ввести санкции против российских бизнесменов — СМИ

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Вашингтон, 5 апреля. Соединенные Штаты Америки до конца недели планируют ввести санкции против российских бизнесменов за «вмешательство в выборы». Как передает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме, имена тех, кто попадет под санкции, не называются.

Как пишет The Washington Post, они затронут не менее шести крупных российских бизнесменов. Напомним, в марте Вашингтон внес в санкционный список 19 российских граждан и пять юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США.

Как пишет URA.ru, до конца текущей недели Вашингтон введет в действие новый пакет антироссийских санкций. Они коснуться россиян, которых ранее обвинили во «вмешательстве в выборы» в США.

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