Генсек ОБСЕ передал Шойгу план по уменьшению риска военных инцидентов

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Москва, 5 апреля. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассказал, что на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу предложил ему рассмотреть план по уменьшению риска военных инцидентов.

Гремингер подтвердил, что передал Шойгу план. Он уточнил, что главной целью его встречи с российским министром была его попытка убедить Шойгу принять участие в «структурированном диалоге» ОБСЕ по военно-политическим вопросам.

Как пишет «Коммерсант», представителя ОБСЕ «обнадежила его реакция». Шойгу пообещал ему изучить его предложения и дать ответ. Гремингер выразил надежду, что российская сторона примет участие в диалоге. Генсек ОБСЕ подчеркнул, что в план включены конкретные шаги по уменьшению риска военных инцидентов, «переподтверждение или даже пересмотр существующих договоренностей».

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