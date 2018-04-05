«Мэй загнана в угол»: эксперт объяснил отчаянные попытки Британии замять дело Скрипаля 

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Лондон, 5 апреля. Провокация Британии с отравлением Скрипалей разваливается, что угрожает правительству Терезы Мэй крахом, заявил политолог Виктор Олевич в эфире НТВ.

Эксперт напомнил сделанное накануне заявление руководителя химической лаборатории Портон-Даун Гарри Эйткенхеда и удаление твита с официального аккаунта МИД Великобритании, в котором Москву назвали виновной в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперт уточнил, что заявление Эйткенхеда прозвучало на одном из крупнейших британских каналов Sky News, что было сделано специально.

Специалист считает, что руководство военно-химической лаборатории, понимает, что если провокация в Солсбери развалится, то виновными назначат их. По его словам, Тереза Мэй, а также другие руководители страны «загнаны в угол».

«Они понимают: если дело для них закончится плохо, то они будут вынуждены уйти в отставку. Это будет конец правительства Терезы Мэй», — резюмировал эксперт.

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