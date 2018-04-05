Россияне ответили «присоединившей» Калининград к Германии американской компании

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Москва, 5 апреля. Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на публикацию американской компанией политической карты 1920 года, где Калининград принадлежит Германии, а Украины и Белоруссии не существует. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

Неточную карту в качестве иллюстрации к статье о Балтийском саммите опубликовала Американская энергетическая ассоциация (USEA). На ней Калининградская область России обозначена как провинция Германии Восточная Пруссия. Белоруссии и Украины на карте нет, их территории включены в состав России, также как Крымский полуостров. В Сети отметили, что карта отражает политическую ситуацию 1920 года.

Пользователи с иронией отреагировали на ошибку американской компании, отметив, что Россия еще «хорошо отделалась», поскольку ее соседей на карте нет совсем. Другие пригрозили США, что Россия может расшириться, при этом не только на карте, но и «по площади».

«Пора Аляску занимать, не на карте, а по площади!», — цитирует пользователя Александра Федорова издание.

Напомним, США и их союзники по НАТО часто проявляют к Калининградской области интерес. Ранее Газета.ru сообщила, что Североатлантический альянс призвал Россию к прозрачности в вопросе размещения в регионе ракетных комплексов «Искандер».

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