Стало известно, сколько нужно денег российской семье для «нормальной» жизни

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Москва, 5 апреля. Среднестатистической российской семье из трех человек для нормальной жизни нужно ежемесячно почти 76 тысяч рублей.

Об этом говорит исследование холдинга «Ромир». Отмечается, что каждая пятая семья (21%) согласна прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66% россиян претендуют на ежемесячный доход от 45 до 120 тысяч рублей. И еще 13% населения считают, что для нормального уровня жизни им ежемесячно необходимо больше 120 тысяч рублей на семью.

Как пишет РИА Новости, таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей. При этом в городах-миллионниках население в среднем претендует на доход в 91,6 тысячи рублей.

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