Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Стало известно, сколько нужно денег российской семье для «нормальной» жизни
Политика
Эксперт рассказал, как опыт Израиля поможет России в охране кораблей от Украины
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, сколько нужно денег российской семье для «нормальной» жизни

    7:25  5 Апреля 2018
    1150

    Стало известно, сколько нужно денег российской семье для «нормальной» жизни

    Москва, 5 апреля. Среднестатистической российской семье из трех человек для нормальной жизни нужно ежемесячно почти 76 тысяч рублей.

    Об этом говорит исследование холдинга «Ромир». Отмечается, что каждая пятая семья (21%) согласна прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66% россиян претендуют на ежемесячный доход от 45 до 120 тысяч рублей. И еще 13% населения считают, что для нормального уровня жизни им ежемесячно необходимо больше 120 тысяч рублей на семью.

    Как пишет РИА Новости, таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей. При этом в городах-миллионниках население в среднем претендует на доход в 91,6 тысячи рублей.

    Стало известно, сколько нужно денег российской семье для «нормальной» жизни

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #бюджет #семья
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: через коридор в Мухайям Аль-Вафедине вышли около 4 тыс. боевиков

      5:54 5 Апреля 2018 645
      Читать
      1:41
      Сегодня

      Путин на заседании госсовета РФ обсудит план по развитию конкуренции 
      23:40
      Вчера

      Россия требует созвать заседание СБ ООН по «делу Скрипалей» – Небензя
      21:51
      Вчера

      Сирия: около 3,5 тысяч боевиков покинули город Дума
      19:49
      Вчера

      Слуцкий: ОЗХО ответила лишь на один из 13 поставленных Россией вопросов по «делу Скрипаля»
      19:33
      Вчера

      В Совфеде предложили признать Украину «государством-пиратом» в Совбезе ООН

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1334

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      17729

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2646

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      2883

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2180
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

      Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

      8:28   5 Апреля 2018
      37
      Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС

      Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС

      22:01   4 Апреля 2018
      829
      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      17:28   4 Апреля 2018
      25763
      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      17:22   4 Апреля 2018
      1899