Киев срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР

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Минск, 5 апреля. Украинская сторона в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины находит причины для блокировки процесса восстановления мобильной связи на территории Донецкой народной республики.

Об этом рассказал полпред республики на минских переговорах Денис Пушилин. По его словам, Украина продолжает политизировать и срывать восстановление связи Vodafone («МТС-Украина»). Он уточнил, что Киев каждый раз находит новые причины отложить на неопределенный срок запуск оператора.

Он подчеркнул, что у Украины есть «целый арсенал требований», чтобы затянуть процесс. Напомним, 11 января в Донбассе пропал сигнал украинского мобильного оператора Vodafone из-за аварии.

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