«Правый сектор» пригрозил Гребенщикову срывом концертов в ДНР, ЛНР и Крыму 

В закладки

Киев, 5 апреля. Запрещенная на территории России организация «Правый сектор»1 пригрозила музыканту Борису Гребенщикову и группе «Аквариум» тем, что сорвет выступления.

Как пишут украинские СМИ, поводом для такого заявления стало интервью артиста, который заявил, что готов выступить в Крыму, ДНР и ЛНР. Он уточнил, что «Аквариум» выступит в любом месте планеты, где ее готовы слушать. При этом подчеркнул, что нужно «грамотно организовать» концерт.

В «Правом секторе» отметили, что в Луганске, Донецке и Крыму Гребенщикову не место.

«Если он приедет, мы все сделаем, чтобы он не мог здесь выступать!», – добавил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.