Британские спецслужбы уверены, что нашли место производства вещества «Новичок»

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Лондон, 5 апреля. Спецслужбы Великобритании считают, что нашли место производства вещества «Новичок», которым, по версии британского правительства, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Об этом со ссылкой на источник сообщает Times.

По данным издания, спецслужбы уверены, что якобы использованное при отравлении Скрипалей нервно-паралитическое вещество «Новичок» синтезировали в «секретной российской лаборатории». Эксперты пришли к такому выводу на основе «информации разведки» и «научного анализа». Источник подчеркнул, что у специалистов нет полной уверенности в этих данных.

Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву, но не привел надежных доказательств своей версии.

Россия отвергла обвинения. В МИД РФ назвали «дело Скрипаля» сфабрикованным. Позже портал URA.ru сообщил, что глава британской исследовательской лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед не смог подтвердить британскую версию и доказать российское происхождение вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

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